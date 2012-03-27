Мужчины выбирают спортивных девушек

Большинство мужчин хотят, чтобы их девушка занималась спортом, показал онлайн-опрос, проведенный Порталом LIKAR.INFO в социальной сети.

Об этом заявили 78,1% мужчин, принявших участие в опросе. 8,3% респондентов рассказали, что не хотят, чтобы их девушка занималась спортом. А 13,6% ответили, что им все равно. В опросе принял участие 361 человек.

Как известно, благодаря физическим упражнениям наша фигура становится красивой, здоровье – крепким, а настроение – отличным. Вместе с тем, различные научные исследования показывают, что умеренные физические нагрузки улучшают качество спермы мужчин и помогают женщинам забеременеть.

likar.info