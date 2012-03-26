Больше всего в Польше из иностранцев - украинцев

Граждане Украины остаются самой многочисленной группой иностранцев, проживающих в Польше.

Об этом свидетельствуют результаты национальной переписи населения 2011 года, результаты которой имеет УНИАН.

По данным польского Госкомстата (GUS), на конец первого квартала прошлого года в Польше проживало 63 тысячи иностранцев, 15 тысяч, или почти 25% из которых были гражданами Украины.

В тройку лидеров вошли также граждане Германии (6 тысяч человек) и Беларуси и России (по около 5 тысяч).

Доля иностранцев среди населения Польши со времени последней переписи, которая проводилась в 2002 году, выросла вдвое - до 0,2%.

GUS отметил, что почти каждый третий иностранец жил в столичном Мазовецком воеводстве.

На юго-западе страны в Дольнощленском воеводстве проживало 8,5% всех иностранцев, а в южном Малопольском – 7,5%.

Как сообщал УНИАН, по данным польской администрации по делам иностранцев, в начале этого года право на легальное пребывание в Польше имели около 100 тысяч граждан других государств, почти 30 тысяч из которых - украинцы.

Справка УНИАН. GUS проводил перепись населения в первом квартале прошлого года, его результаты обнародованы на прошлой неделе.

Согласно последним данным, в Польше в настоящее время проживает 38,5 млн. человек.