Музыка повышает успешность операции

Классическая музыка повышает шансы на выживание пациентам, перенесшим операцию по трансплантации, пришли к выводу японские ученые.

В ходе эксперимента мышам провели операцию по пересадки сердца. Риск смерти у грызунов сразу после операции был высоким. В течение недели после трансплантации прооперированным мышам регулярно давали слушать музыку - классическую оперу, произведения Моцарта, популярную музыку, набор однообразных звуков.

Выяснилось, что дольше всех прожили мыши, слушавшие оперу. На втором месте по выживаемости была группа мышей, которым включали Моцарта. Поп-музыка и однообразные звуки сопровождали наименьшую выживаемость. Тестирование музыки на глухих мышах не оказало влияния на продолжительность жизни животных.

Анализ образцов крови показал, что классическая музыка «усмиряет» иммунную систему, что тормозит отторжение органов. В ближайшее время ученые протестируют метод на людях.

medicinform.net