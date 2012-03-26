Что съесть, чтобы ...загореть

Мы знаем, что нужно есть много фруктов и овощей. Но, к сожалению, далеко не все, кто информирован о пользе растительной пищи, следуют этому правилу. Ученые из Университета Сент-Эндрюс в Великобритании нашли для них новую мотивацию.

В своем исследовании, результаты которого были недавно опубликованы в Американском журнале общественного здравоохранения, они сообщают, что люди, которые едят больше фруктов и овощей, в течение нескольких недель могут изменить тон кожи так, как будто они загорали на курорте.

Все дело в каротиноидах, оранжево-красных пигментах, содержащихся во фруктах и овощах. Руководитель исследования, профессор Дэвид Перретт и его коллеги обнаружили, что всего двух дополнительных порций фруктов и овощей в день достаточно, чтобы вызвать заметные изменения тона кожи. Для исследования они пригласили 35 студентов. В течение шести недель добровольцы питались по предложенной схеме, ученые следили за изменением тона их кожи, при этом приглашались независимые эксперты для оценки результатов исследования. Наблюдения показали, что цвет кожи участников эксперимента изменился, стал здоровым и золотистым. Здоровая альтернатива вредному солнечному загару!

zdr.ru