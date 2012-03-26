Прием БАДов ведет к смерти

Биодобавки, содержащие антиоксиданты, повышают риск преждевременной смерти, заявили ученые. Причем, пострадать могут как здоровые люди, так и те, кто имеет различные заболевания.

Группа ученых под руководством Кристиана Глууда из Университетской больницы Копенгагена сравнила данные 78 исследований с участием 300 тысяч добровольцев. 80 тысяч из них страдали различными хроническими заболеваниями. Около 60% участников исследования в течение 2-х лет получали БАДы с антиоксидантами (витамины А, Е и С, бета-каротин (провитамин А) и селен). По сравнению с участниками контрольной группы, не принимавшей эти добавки, смертность в первой группе, в среднем, была выше на 1,5%.

При этом не обнаружено доказательств повышения риска смерти в случае приема витаминов А и С.

medportal.ru