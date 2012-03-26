Кружится голова? Проверь сердце

Люди, которые часто сталкиваются с головокружением, имеют повышенный риск развития проблем с сердцем, обнаружили ученые из Университета Северной Каролины.

В исследовании участвовали 12 тыс. пациентов, за которыми специалисты наблюдали в течение 17,5 лет. Исследование показало, что у людей, часто испытывающих головокружение, риск развития сердечной недостаточности повышен на 54%.

Специалисты объясняют, что головокружение из-за резких движений вызвано резким падением артериального давления (ортостатическая гипотензия). Наиболее подвержены развитию сердечной недостаточности люди в возрасте 44-55 лет, страдающие головокружением. Медики считают, что ортостатическая гипотензия – еще один признак проблем в сердечно-сосудистой системе.

likar.info