Как отобразится на здоровье перевод стрелок часов?

25 марта в 3 часа ночи все жители Украины перевели стрелки на час вперед. Наша страна перешла на летнее время.

Исходя из того, что правительством нашей страны был издан новый закон, согласно которому время будет меняться в последний раз.

В 2012 году стрелки часов переведут еще дважды (на летнее и зимнее время) и оставят Украину во втором часовом поясе.

По мнению специалистов, факт того, что перевод времени отменят, благотворно повлияет на наше здоровье.

Потому как при переводе стрелок часов вперед, на летнее время, в наших организмах происходит нарушение ритмов и мелкие сокращения сна, достаточные, для того чтобы вызвать сердечный приступ у некоторых людей.

Цитируя Мартина Янга, профессора Университета штата Алабама в Бирмингеме, который заявляет: "Каждая клетка в организме обладает молекулярными часами, которые позволяют клеткам и органам предвидеть события дня. Когда происходят изменения времени, такие как смена работы, путешествия со сменой часовых поясов или переход на летнее время, этим клеткам приходится сбрасывать их внутренний механизм синхронизации".

Ну что ж, будем надеяться, что правительство нашей страны позаботиться о нашем самочувствии и оставит наши биоритмы в покое.

lady.tochka.net