Лечиться от бесплодия лучше весной и летом

Такое заявление сделали исследователи из Ливерпуля и Честера, изучавшие влияние различных факторов на эффективность методики экстракорпорального оплодотворения.

Как показали проведенные ими исследования, в которых приняли участие более 3 тысяч женщин, воспользовавшихся услугами клиник искусственного оплодотворения, результат этой процедуры во многом зависит от времени года, в которое она проводится. Так, наиболее оптимальным оказалась поздняя весна и лето, когда вероятность успешного завершения процедуры повышается по сравнению с зимними месяцами.

По мнению исследователей, этот феномен является следствием сезонных гормональных изменений в организме человека. Известно, что весной (точнее, одновременно с увеличением продолжительности дня) увеличивается чувствительность женского организма к гонадотропинам (гормонам, регулирующим активность половых желез).

"Если мы отойдем от медицины и обратимся к биологии, то мы заметим, что большинство животных вынашивают своих детенышей весной или летом, - прокомментировал полученные результаты доктор Саймон Вуд, руководитель этого исследования. - Фактически, у человека все происходит аналогичным образом - хотя у него нет поведенческих реакций, определяющих время размножения, организм все-таки реагирует на сезонные изменения и "подстраивается" под них".

likar.info