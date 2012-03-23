Продукты, которые провоцируют аппетит

Безудержная радость, веселье, любовь, диета, не получается похудеть – вот такими словами и фразами любая из нас встречает весну. Единственное, что омрачает это чудесное время года – избыточный вес и неспособность сбросить лишние килограммы за несколько дней. Однако необходимо точно знать, от каких именно блюд нужно отказаться, чтобы гарантированно достичь эффективного результата.

Жирные супы

Бульон, сваренный на косточке или жирном мясе, отличается высоким процентом питательных веществ. Наесться борщом или супом на наваристом бульоне очень сложно. Через несколько часов вам снова захочется есть. Все дело в том, что для переваривания такой еды желудок выделяет много желудочного сока и одним блюдом дело, как правило, не заканчивается, и вы за обе щеки уплетаете калорийный десерт. Поэтому решительно откажитесь от мясных супов в пользу грибных или овощных.

Жареное

Замените жареные картошку, филе и рыбу приготовленными на пару или отварными блюдами. В противном случае желудок выделяет много кислот и желудочного сока, вас постоянно мучит чувство голода и вы заедаете булочками, конфетами и чаем с сахаром.

Маринованное

Маринованные хрустящие огурцы, грибы, помидоры, капуста очень вкусные и просто незаменимы в сочетании с куском мяса и картошкой. Однако кроме того, что они заставляют желудок усиленно работать, так еще и вызывают жажду и требуют часа два или три после трапезы литрами поглощать жидкость. А это чревато лишними килограммами, так как соль задерживается в организме. Поэтому как можно больше кушайте свежих овощей и фруктов, запекайте их в микроволновке или обычной духовке.

Кислое

Будьте внимательны: кислые ягоды и фрукты однозначно после их приема вызывают чувство голода. Вспомните, как после кислого яблока вас тянет на соленое! И снова вспомните о желудочном соке, который при этом процессе вырабатывается в избытке. Поэтому кушайте сладкие ягоды и фрукты и лучше всего в сочетании с молочными продуктами.

Острое

Восточные красавицы привыкли к острым блюдам и среди них нечасто встречаются дамы с лишним весом. Однако на наш организм острое действует не слишком благотворно. Однозначно исключите из своего рациона черный и красный перец, лук, имбирь и горчицу. Замените их душистыми и ароматными травами, такими как базилик, укроп, петрушка и кинза. Они очень полезны, так как содержат много витаминов и полезных веществ.

Теперь вы понимаете, почему не удается похудеть? Исключите из своего рациона все острое, жареное, маринованное, а также наваристые супы. Кроме того, каждая из нас понимает, что мучное и сладкое тоже не придают красоты и стройности фигуре, поэтому мы о них даже не упоминали, так как все знают об их влиянии.

hochu.ua