Официально объявлены причины смерти Уитни Хьюстон

11:32, 23 марта 2012
Зарубежные новости
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Обнаружены следы кокаина

Причиной смерти знаменитой американской певицы и актрисы Уитни Хьюстон стало утопление, вызванное сердечной недостаточностью, возникшей, предположительно, вследствие употребления наркотиков.

Таковы данные вскрытия, которые огласил в четверг представитель следствия, сообщает радио «Свобода».

В теле У.Хьюстон были обнаружены следы кокаина и других наркотиков.

Результаты экспертизы указывают на то, что певица страдала от наркотической зависимости.

48-летняя У.Хьюстон 12 февраля была найдена мертой в ванне гостиничного номера в Лос-Анджелесе.

 

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