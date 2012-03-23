Официально объявлены причины смерти Уитни Хьюстон

Причиной смерти знаменитой американской певицы и актрисы Уитни Хьюстон стало утопление, вызванное сердечной недостаточностью, возникшей, предположительно, вследствие употребления наркотиков.

Таковы данные вскрытия, которые огласил в четверг представитель следствия, сообщает радио «Свобода».

В теле У.Хьюстон были обнаружены следы кокаина и других наркотиков.

Результаты экспертизы указывают на то, что певица страдала от наркотической зависимости.

48-летняя У.Хьюстон 12 февраля была найдена мертой в ванне гостиничного номера в Лос-Анджелесе.