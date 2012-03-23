Официально объявлены причины смерти Уитни Хьюстон
11:32, 23 марта 2012Зарубежные новости
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Обнаружены следы кокаина
Причиной смерти знаменитой американской певицы и актрисы Уитни Хьюстон стало утопление, вызванное сердечной недостаточностью, возникшей, предположительно, вследствие употребления наркотиков.
Таковы данные вскрытия, которые огласил в четверг представитель следствия, сообщает радио «Свобода».
В теле У.Хьюстон были обнаружены следы кокаина и других наркотиков.
Результаты экспертизы указывают на то, что певица страдала от наркотической зависимости.
48-летняя У.Хьюстон 12 февраля была найдена мертой в ванне гостиничного номера в Лос-Анджелесе.
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