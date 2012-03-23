Какие напитки полезны для ребенка?

Педиатры составили список напитков, наиболее полезных для здоровья детей дошкольного возраста, помимо молока.

Гранатовый свежевыжатый сок. Он содержит витамины A, E, C, PP, B1, B2, а также калий, железо, фосфор, магний, натрий. Такой фреш повышает уровень гемоглобина в крови, нормализует работу сердца. Но из-за большого количества кислоты, напиток нужно разбавлять водой или смешивать с другим соком.

Клюквенный морс. Богат органическими кислотами, витаминами, пектиновыми веществами и микроэлементами. Обладает бактерицидным свойством, потому помогает бороться с кариесом, способствует заживлению ран. Стимулирует умственную и физическую активность.

Кефир. Содержит кальций, необходимый для правильного развития зубов и костей, а также другие важные химические элементы.