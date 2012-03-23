Какие напитки полезны для ребенка?
Гранатовый свежевыжатый сок...
Педиатры составили список напитков, наиболее полезных для здоровья детей дошкольного возраста, помимо молока.
Гранатовый свежевыжатый сок. Он содержит витамины A, E, C, PP, B1, B2, а также калий, железо, фосфор, магний, натрий. Такой фреш повышает уровень гемоглобина в крови, нормализует работу сердца. Но из-за большого количества кислоты, напиток нужно разбавлять водой или смешивать с другим соком.
Клюквенный морс. Богат органическими кислотами, витаминами, пектиновыми веществами и микроэлементами. Обладает бактерицидным свойством, потому помогает бороться с кариесом, способствует заживлению ран. Стимулирует умственную и физическую активность.
Кефир. Содержит кальций, необходимый для правильного развития зубов и костей, а также другие важные химические элементы.