Кому нужны компьютерные очки

Врачи-офтальмологи рекомендуют пользоваться специальными очками для работы за компьютером тем, кто проводит перед экраном монитора более 2-х часов в день. Специалисты подсчитали, что с помощью правильно подобранных очков можно увеличить производительность труда на 30%.

Врачи объясняют, что компьютерные очки позволяют снизить зрительную нагрузку, уменьшить вредное воздействие излучения от монитора на органы зрения. Ношение очков снижает риск развития миопии, близорукости, астигматизма, а также снижает утомляемость.

Перед тем, как приобрести компьютерные очки, врачи-офтальмологи рекомендуют проверить остроту зрения. Это даст возможность подобрать индивидуальные линзы.

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