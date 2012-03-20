Чем полезны финики?

Как оказалось ничего общего между финнами и финиками, нет. Хотя финны тоже не прочь полакомиться данными плодами. Финики отличаются от других известных нам плодов чрезвычайно малым содержанием воды, высокой питательностью и калорийностью (100 г поставляют организму 282 ккал).

Поскольку фруктоза и глюкоза фиников хорошо усваиваются, они полезны, когда необходимо быстро восстановить силы. В древних писаниях найдены упоминания о том, что в длительные походы кочевники, воины, мореплаватели обязательно брали финики. Плоды, которые не требовали особых условий хранения. Однако финики, как и другие сладости, способствуют образованию жира в организме. Поэтому, употребляя финики, надо соответственно уменьшить количество сахара в рационе.

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