Чем опасен белый рис?

У людей, которые регулярно едят белый рис, значительно повышается риск развития сахарного диабета 2 типа.

Ученые из Гарвардской школы общественного здоровья изучили результаты четырех исследований, проведенных в Соединенных Штатах, Австралии, Китае и Японии. В целом, в них приняли участие более 350 000 человек в возрасте от 4 до 22 лет. Ни одному из них на момент начала изысканий не был поставлен диагноз «диабет».

В результате обработки статистики была обнаружена сильная связь между употреблением белого риса и сахарным диабетом 2 типа, причем, на первом месте по заболеваемости оказались женщины. На основе полученных данных ученые из Гарварда сделали следующий прогноз: каждая порция белого риса (примерно 158 г) увеличивает риск развития диабета на 10%!

По сравнению с коричневым рисом, в белых сортах содержится меньше питательных веществ, таких как клетчатка, магний и витамины. При этом белый рис, сильно влияющий также и на гликемический индекс, – основная культура, которая потребляется во всем мире.

«Полученные результаты очень важны, - комментирует диетолог Карен Конгро, эксперт Hospital Center в Нью-Йорке. - Этот простой углевод неполезен, он сильно влияет на показатели гликемического индекса, провоцируя резкое повышение сахара в крови, даже у тех людей, которые не страдают от диабета».

Эксперты подчеркивают, что изменение образа жизни, включая выбор пищи, играют ключевую роль в профилактике диабета. В частности, они предлагают отказаться от таких продуктов как белый рис, отдав предпочтение цельнозерновым культурам.

Подробнее о результатах проведенного исследования можно прочитать в издании British Medical Journal.

zdr.ru