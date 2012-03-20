Подорожник - мать всех трав
На все случаи жизни
Древние целители называли подорожник матерью всех трав. Его ценили на вес золота: китайские сборщики, которые заготавливали лекарственные растения, просили за этот ценный товар огромные деньги.
Листья подорожника представляют собой целый склад витаминов (групп А, К и С). Они богаты дубильными веществами, полисахаридами, обладают противовоспалительным действием, быстро заживляют раны.
Подорожник обладает кровоостанавливающим, противовоспалительным, бактерицидным, обезболивающим, ранозаживляющим, отхаркивающим, снотворным и противоаллергическим действием.
Препараты из листьев подорожника полезны при головной боли, нарушении обмена веществ, глазных болезнях, сахарном диабете, неврастении, анемии, заболеваниях желчного пузыря, сердечной недостаточности и аритмии.
В народной медицине настой листьев рекомендуют употреблять при горячке, поносе, геморрое, сенной лихорадке, воспалении мочевого пузыря и онкологических заболеваниях. Свежие листья прикладывают к открытым ранам, язвам и чирьям.