Яркие цвета лечат от депрессии

Плохое настроение? Не спешите бить тревогу: ученые утверждают, что после продолжительной зимы это вполне естественное состояние, преодолеть которое поможет... цветотерапия!

Лучшие цвета для ликвидации депрессии — цвета солнечного цвета: желтый и оранжевый. Эти цвета не только избавляют от депрессии, а и являются ее отличной профилактикой. Идеальным вариантом будет иметь как можно больше этого цвета в помещении, где вы проводите много времени.

Помогают в борьбе с весенней хандрой также фрукты желтого и оранжевого цвета, их созерцание, употребление в пищу, а также наслаждение их запахами.

Также психологи советуют достать вашу самую яркую посуду и есть только из нее — это улучшает аппетит и делает вкусовые ощущения более интенсивными.

И не воспринимайте данные советы, как шутку. Учеными доказано, что цветотерапия полезна для всего нашего организма, ее используют с древних времен для лечения не только депрессии, но и других недугов.

vegopolis.ru