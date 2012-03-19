Гости вечеринки обвалили потолок у соседей снизу, ранены 12 людей

Участники вечеринки в Нью-Йорке обвалили потолок у соседей снизу, ранены 12 человек.

Вечеринка, устроенная в одной из квартир в ночь на воскресенье, получилась настолько бурной, что живущие этажом ниже соседи лишились потолка, а два человека были госпитализированы, сообщате РИА «Новости» сл ссылкой на телекомпанию Fox.

Инцидент произошел на третьем этаже частного дома в квартале Фар Рокуэй в районе Квинс.

Состояние одного из двух госпитализированных медики оценивают как тяжелое. Остальные 10 человек отделались ушибами и от госпитализации отказались. Один пострадавший застрял под обломками, и его пришлось извлекать сотрудникам аварийных служб.