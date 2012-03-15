Чем полезно масло чайного дерева

Чайное дерево продуцирует одно из наиболее ценных эфирных масел. С древних времен оно известно как лекарство от всех недугов.

Масло используется практически против всех видов инфекционных и других заболеваний, оно обладает широким спектром лечебных свойств — потогонными, антимикробными, антисептическими, противогрибковыми, инсектицидными, отхаркивающими и стимулирующими.

Чайное дерево впервые упоминается в 1770 году, когда капитан Джеймс Кук высадился с корабля Британского королевского флота «Endeavour» на юго-восточном побережье Австралии. Во время исследований этой области Кук встречал густые рощи деревьев с пахучими листьями. Он назвал эти деревья «чайными растениями». Аборигены использовали многие эти чайные растения для лечения кашля, простуды и кожных заболеваний.

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