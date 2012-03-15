Как ускорить заживление ран

Случается, что пустяковая рана долго не заживает. Существует масса проверенных способов, как справиться с этой проблемой.

Скорейшему заживлению ран способствуют марлевые примочки, каждую из которых по очереди на 30 минут прикладывают к ране. Сначала приготовьте бледно-розовый марганцовый раствор, смочила в нем марлю и наложите на рану. Через пол часа, разведите аптечную настойку календулы 1:1 кипяченой водой, смочите марлю уже в этом растворе, приложите к ране, а через 30 минут смените на примочку с настоем эвкалипта (продается в аптеке).

Чтобы его приготовить, надо щепотку растения залить в эмалированной кастрюле 0,5 л кипятка, довести до кипения и прокипятить 5-10 минут на слабом огне. Снять с плиты, остудить, процедить и использовать для примочки.

Так и чередовать накладывание примочек, только ни в коем случае не накрывать их ни целлофаном, ни компрессной бумагой, чтобы рана не запарилась.

При заживлении легких и средних ожогов применяют лавандовое или облепиховое масло. Эти масла помогают ране быстрее затянуться, а также не позволяют сформироваться рубцу. Кроме того, в аптеках сейчас есть новейшие разработки мазей на основе бета-каротина, которые также способствуют быстрому заживлению ран. При механических повреждениях кожи не забудь в первую очередь обработать рану, т.к. инфекция препятствует её быстрому заживлению.

При повреждениях подобного рода рекомендуется использовать сок алоэ, а также мази и аэрозоли на основе витамина B5. Этот лекарственный компонент питает кожу, стимулируя быстрое заживление ран.

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