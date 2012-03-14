Cегодня в Японии произошло несколько землетрясений магнитудой более 6 баллов.

Как передают РИА «Новости» со ссылкой на метеорологическое бюро Японии, первое, магнитудой 6,8, повлекло за собой цунами высотой 10 сантиметров. Магнитуда второго составила 5,9. Третье землетрясение магнитудой 6,1 произошло на востоке Японии.

Предупреждения об угрозе цунами на данный момент не поступало. Информация о жертвах и разрушениях не приводится.

Как сообщалось, 11 марта прошлого года в Японии произошло сильнейшее землетрясение магнитудой 9,0. В результате подземных толчков и цунами тогда погибло и пропало без вести более 19 тыс. человек. Почти 380 тыс. домов были уничтожены или получили разрушения.

Цунами стало причиной аварии на АЭС "Фукусима-1", полная ликвидация которой займет 30-40 лет. В результате аварии район в радиусе 20 километров от станции стал зоной отчуждения.