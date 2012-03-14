Мясо отнимает у человека годы жизни

Рацион, богатый говядиной и бараниной, сокращает продолжительность жизни, повышая риск рака и проблем с сердцем, говорится в работе Гарвардской медицинской школы. Работа опирается на обследование более 120000 человек.

Ученые предлагают заменить мясо рыбой, курицей и орехами. Правда, Британская кардиологическая ассоциация утверждает, что в рамках сбалансированной диеты мясо безопасно. Также лучше готовить мясо на гриле.

По подсчетам специалистов, добавление в ежедневный рацион дополнительной порции мяса повышало риск смерти на 13%, риск смертельной сердечно-сосудистой болезни - на 18%, а риск смерти вследствие рака - на 10%. Если мясо обработано, риск смерти еще больше повышался (в целом на 20%, на 21% - для риска смерти от болезней сердца и на 16% - для риска смерти от рака).

Возможно, насыщенные жиры, содержащиеся в мясе, негативно сказываются на здоровье сердца, а соль в обработанном мясе тоже оказывает влияние на риск болезней сердца из-за повышения давления.

medkarta.com