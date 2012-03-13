Поиски исчезнувшего на Эльбрусе гражданина Украины продолжаются

В МИД Украины заявляют, что поиски исчезнувшего во время восхождения на Эльбрус гражданина Украины продолжаются.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге руководитель пресс-службы МИД Украины Александр ДИКУСАРОВ.

«Поисково-спасательные работы исчезнувшего гражданина Украины продолжаются, хотя сейчас и с меньшей интенсивностью», - сказал он и напомнил, что предыдущие поисково-спасательные работы с привлечением технических средств, в том числе вертолетов, результатов не принесли.

Вопрос остается на контроле руководства МЧС Кабардино-Балкарской республики (РФ).

По словам А.ДИКУСАРОВА, по данным Генконсульства Украины в Ростове-на-Дону, в регионе поисковых работ находится сестра исчезнувшего украинца.

Как сообщал УНИАН, в восхождении на самую высокую гору Европы принимали участие две украинские группы общей численностью 11 человек.

2 марта во время спуска на высоте около 5,2 тыс. м в условиях ненастья сбились с маршрута двое альпинистов - Роман КУЦЫЙ из Днепропетровска и Денис ЛЫСОВ из Киева. Руководитель днепропетровской группы Мария Хитрикова осталась их ждать.

3 марта был найден и госпитализирован Р.КУЦЫЙ.

4 марта на склоне Эльбруса было обнаружено тело 21-летней М.Хитриковой.

Поиски Д.ЛЫСОВА продолжаются.