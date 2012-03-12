Власти Кении уволили 25 тыс. медсестер, что может привести к масштабному сбою в работе медицинских учреждений африканской страны.

Как передает Lenta.ru, правительство Кении пошло на такой шаг после того, как медсестры начали 1 марта 2012 года забастовку, требуя повышения зарплаты, обещанного им чиновниками годом ранее.

Кроме того, медсестры пытались своей забастовкой обратить внимание властей на то, что в больницах страны не хватает оборудования.

На данный момент не известно, какой процент от общего числа медсестер попал под сокращение, однако действия чиновников могут привести к резкому ухудшению ситуации в системе здравоохранения Кении.

Забастовка медсестер сильно повредила государственным больницам, пациенты которых в марте зачастую не могли попасть на прием из-за отсутствия персонала. Частные клиники в стране функционируют нормально.