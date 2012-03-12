Оливки и рыба помогут при панкреатите

Соединения, найденные в оливковом масле и рыбе, способны снизить остроту симптомов панкреатита, установили испанские специалисты, работавшие под руководством Марии Лопез Милан из Университета Гранады, передает United Press International.

В центр внимания попала олеиновая кислота, гидрокситирозол, содержащийся в больших концентрациях в оливковом масле, и n-3 полиненасыщенные жирные кислоты, которые есть в рыбе.

Оказалось, они предупреждают и смягчают степень поражения клеток. Особенно это заметно по тому, как жирные кислоты и антиоксиданты влияют на механизмы в клетке, отвечающие за местное воспаление в поджелудочной железе.

Действие этих соединений сотрудники Университета Гранады исследовали на животных моделях. Так было доказано, что эти соединения следует принимать людям с больной поджелудочной железой, чтобы остановить патологические окислительно-воспалительные процессы в органе.

Как сообщалось ранее, ученые обнаружили, что употребление лосося и трески помогает маленьким детям избежать многих заболеваний. Результаты исследования показали: дети, которых кормили рыбой до девяти месяцев, в два раза меньше болели бронхитом и были намного здоровее.

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