В пригороде Стамбула при пожаре погибли 14 строителей
09:46, 12 марта 2012Зарубежные новости
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Короткое замыкание
При пожаре в пригороде Стамбула погибли не менее 14 строительных рабочих.
Как сообщает радио «Свобода», пожар возник сегодня ночью наплощадке, где строится супермаркет. Возгорание началось в большой палатке, в которой спали строители.
По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание, вследствие которого загорелся электронагреватель в палатке, - сообщил мэр района Эсенюрт Немчи КАДИОГЛУ.
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