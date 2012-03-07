7 продуктов, которые ложно считаются полезными
Рисовые пирожные...
Есть продукты, которые мы считаем полезными, а на самом деле они просто напичканы жиром, пишет msnbc.msn.com.
1. Гранола
Считается легкой закуской альпинистов. В граноле есть и орехи, и овес, и кусочки фруктов, ну как это может быть вредным?
На самом деле: большая часть гранола погружается при приготовлении в различные сахарные сиропы, чьи свойства ничем не лучше высококалорийных сладостей. На самом деле, в граноле мало протеинов, витаминов и минералов.
2. Чайные напитки
Чай хвалят за его антиоксидантные свойства, благодаря которым снижается риск заболевания сердечными заболеваниями.
На самом деле: чайные напитки и напиток, сваренный из чайных листов, совсем не одно и то же! Большинство чайных напитков, продаваемых в бутылках, содержат большое количество сахара. На самом деле в них полно консервантов и эссенции, одним словом, в чайных напитках нет никакой пользы.
3. Крендели
Их дают всем детишкам в школу. По сравнению с картофельными чипсами, в них содержится всего 1 грамм жира.
На самом деле: Хотя они и ниже калорийностью чипсов, но крендели вовсе не годятся для полезного «перекуса». В них содержится немалое количество калорий, натрия и жиров.
4. Кексы
Сразу представляется прекрасный запах домашней выпечки. В сочетании с отрубями или ягодами они кажутся идеальным завтраком.
На самом деле: Когда-то один кекс содержал 150-170 калорий, 5 грамм жира и был размером с теннисный мяч. Сегодня же в одном кексе содержится 500 калорий, 20 граммов жира и размером уже напоминает небольшую планету.
5. Рисовые пирожные
Считается, что в них низкое содержание жира, холестерина, наверняка они должны быть полезны для здоровья. В одном небольшом пирожном всего 40-50 калорий.
На самом деле: Они абсолютно безвкусные, а это объясняет их «пользу». На самом деле в этих пирожных содержится немалое количество и калорий, и натрия.
6. Фруктовые завтраки
Если судить по упаковке, то в этих завтраках просто полно полезных фруктов.
На самом деле: в состав входят не фрукты, а их консерванты, в которых к тому же содержится сахар, подавляющий любую пользу от фруктов. Да и витаминов там практически нет, напротив, во фруктовых завтраках вы найдете множество вредных добавок.
7. Замороженные йогурты
Йогурт богат питательными веществами, живыми лакто-бактериями, которые очень полезны для иммунной системы.
На самом деле: Не все замороженные йогурты производятся одинаково. В некоторых нет живых молочных бактерий. Хотя и на упаковках многих йогуртов сказано, что они обезжиренные, во многих из них содержится практически такое же количество жира, как и в обезжиренном мороженном, да и количество калорий примерно одинаковое.