7 продуктов, которые ложно считаются полезными

Есть продукты, которые мы считаем полезными, а на самом деле они просто напичканы жиром, пишет msnbc.msn.com.

1. Гранола

Считается легкой закуской альпинистов. В граноле есть и орехи, и овес, и кусочки фруктов, ну как это может быть вредным?

На самом деле: большая часть гранола погружается при приготовлении в различные сахарные сиропы, чьи свойства ничем не лучше высококалорийных сладостей. На самом деле, в граноле мало протеинов, витаминов и минералов.

2. Чайные напитки

Чай хвалят за его антиоксидантные свойства, благодаря которым снижается риск заболевания сердечными заболеваниями.

На самом деле: чайные напитки и напиток, сваренный из чайных листов, совсем не одно и то же! Большинство чайных напитков, продаваемых в бутылках, содержат большое количество сахара. На самом деле в них полно консервантов и эссенции, одним словом, в чайных напитках нет никакой пользы.

3. Крендели

Их дают всем детишкам в школу. По сравнению с картофельными чипсами, в них содержится всего 1 грамм жира.

На самом деле: Хотя они и ниже калорийностью чипсов, но крендели вовсе не годятся для полезного «перекуса». В них содержится немалое количество калорий, натрия и жиров.

4. Кексы

Сразу представляется прекрасный запах домашней выпечки. В сочетании с отрубями или ягодами они кажутся идеальным завтраком.

На самом деле: Когда-то один кекс содержал 150-170 калорий, 5 грамм жира и был размером с теннисный мяч. Сегодня же в одном кексе содержится 500 калорий, 20 граммов жира и размером уже напоминает небольшую планету.

5. Рисовые пирожные

Считается, что в них низкое содержание жира, холестерина, наверняка они должны быть полезны для здоровья. В одном небольшом пирожном всего 40-50 калорий.

На самом деле: Они абсолютно безвкусные, а это объясняет их «пользу». На самом деле в этих пирожных содержится немалое количество и калорий, и натрия.

6. Фруктовые завтраки

Если судить по упаковке, то в этих завтраках просто полно полезных фруктов.

На самом деле: в состав входят не фрукты, а их консерванты, в которых к тому же содержится сахар, подавляющий любую пользу от фруктов. Да и витаминов там практически нет, напротив, во фруктовых завтраках вы найдете множество вредных добавок.

7. Замороженные йогурты

Йогурт богат питательными веществами, живыми лакто-бактериями, которые очень полезны для иммунной системы.

На самом деле: Не все замороженные йогурты производятся одинаково. В некоторых нет живых молочных бактерий. Хотя и на упаковках многих йогуртов сказано, что они обезжиренные, во многих из них содержится практически такое же количество жира, как и в обезжиренном мороженном, да и количество калорий примерно одинаковое.

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