О чем мечтают женщины 8 марта?

Каждая вторая женщина мечтает получить в подарок к 8-му марта общение с дельфинами, показал онлайн-опрос, проведенный Порталом о здоровье LIKAR.INFO.

Лучшим подарком к празднику 52,4% участниц опроса назвали незабываемые минуты общения с дельфинами. О шоколадном празднике для тела (шоколадном обертывании) мечтают 18,2% опрошенных. 7,5% женщин хотели бы получить в подарок процедуру очистительного пилинга.

Менее популярными в качестве подарков оказались танцетерапия (6,3%), холодный массаж для кожи (6%), стоунтерапия (3,4%), оздоровительное погружение и мезотерапия (по 3,1%).

likar.info