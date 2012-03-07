Чем полезно мясо птицы?

Питательное вещество, содержащееся в тёмном мясе домашней птицы, может обеспечить женщинам защиту от ишемической болезни сердца (ИБС), сообщает zao-agroinvest.ru. К такому выводу пришли сотрудники медицинского центра Langone при Университете Нью-Йорка (США).

Ишемическая болезнь сердца - главный убийца американских мужчин и женщин, ответственный за каждую пятую смерть. Это патологическое состояние характеризуется абсолютным или относительным нарушением кровоснабжения миокарда вследствие поражения коронарных артерий сердца, вызванного отложением бляшек.

В ходе нынешнего исследования оценивалось, как на сердечный недуг воздействует таурин - природное питательное вещество, которое есть в тёмном мясе индейки и курицы, а также в некоторых сортах рыбы и моллюсков. Для этого были проанализированы данные (разнообразная медицинская, персональная информация и сведения об образе жизни) о 14 000 женщин в возрасте от 34 до 65 лет, которые в 1985-1991 годах наблюдались в центре скрининга рака груди в Нью-Йорке и участвовали в исследовании NYU Women`s Health Study (NYUWHS).

Образцы сыворотки крови 223 женщин с ИБС, умерших в период с 1986 по 2006 год, были исследованы на таурин; кровь, заметим, бралась в 1985 году - до возникновения болезни. Полученные результаты сравнивались с уровнем таурина в образцах сыворотки, бравшихся в то же самое время у 223 женщин, не заболевших впоследствии сердечно-сосудистой хворью.

В итоге обнаружилось, что потребление таурина в большом количестве связано с 60-процентным снижением риска возникновения ишемической болезни сердца у женщин с высоким уровнем холестерина в крови. У дам, чей холестерин был в полном порядке, такая связь не выявлена.

По словам учёных, о таурине мало что известно. Некоторые эксперименты на животных показывали, что он может быть полезен при сердечно-сосудистом заболевании, но в отношении людей подобное исследование проводилось впервые. Сейчас специалисты анализируют данные NYUWHS, чтобы оценить эффект таурина на заболеваемость инсультом.

newsland.ru