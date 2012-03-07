10 секретов похудения

1. Когда очень голодна, съешь перед основной едой кусочек черного шоколада или ложку меда. Так твоя кровь быстрее "насытится" глюкозой, и тебе не придется много есть, чтоб утолить голод.

2. Ты съешь меньше, если за 10 минут до еды выпьешь стакан воды.

3. Во время еды сосредоточь все свое внимание на пище. Не отвлекайся на мысли о работе или о чем-то неприятном. Лучше насладись едой, каждым кусочком, так ты быстрее насытишься и не будешь переедать, нежели в ситуации, когда приходиться нервно глотать обед на ходу.

4. Ешь квашенную капусту, потому что она помогает похудеть. Она сквашивается благодаря кисломолочных бактерий, которые улучшают работу кишечника, подавляя вредную флору и способствуя выведению шлаков, одновременно устраняя дисбактериоз.

5. Холодный, сваренный в "мундирах" картофель менее опасен для талии, потому что при охлаждении его волокна вредного легкоусвояемого крахмала превращаются в крахмал устойчивый, который по своим свойствам напоминает клетчатку. Недаром в ежедневном рационе Мадонны есть 1 отварная картофелина.

6. Чтоб избавиться от калорий, заполученных во время ужина, не ешь на завтрак ничего, кроме овсянки на воде. И до обеда продержись на одной воде. Так ты и организм почистишь, и от лишних калорий избавишься.

7. Если ты привыкла много разговаривать по телефону, возьми за правило ходить во время беседы по комнате. Диетологи утверждают, за 20-минутный разговор можно сжечь столько калорий, сколько содержится в небольшом кусочке пиццы.

8. Думаешь, что если ты добавишь в чай коричневый сахар, то не поправишься? Ничего подобного. По количеству калорий белый и коричневый сахара абсолютные братья-близнецы. Просто для изготовления коричневого сахара не используют вредные отбеливающие вещества.

9. Не ругай себя за то, что ты съела много картошки фри. Лучше похвали за то, что не съела гамбургер или шоколадный десерт. Главное, помни – позитивный настой быстрее поможет похудеть, нежели вечные упреки самой себе.

10. Суп для похудения состоит из моркови, капусты, лука, свеклы и большого количества мелко нарезанного корня сельдерея. Чтоб похудеть, этот суп нужно есть после каждого приема пищи хоть по одной ложке. В принципе, съедая такой суп, можно не придерживаться никакой диеты. Достаточно просто все заедать им.

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