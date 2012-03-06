Почему одни из нас полнеют больше, чем другие

Жи­ро­вая мас­са – это энер­ге­ти­чес­кий ре­зерв на­ше­го ор­га­низ­ма.

По­сле­до­ва­тель­ные ощу­ще­ния го­ло­да, на­сы­ще­ния и сы­тос­ти по­зво­ля­ют ему ес­тест­вен­ным об­ра­зом ре­гу­ли­ро­вать при­ем пи­щи в со­от­вет­ст­вии с фи­зио­ло­ги­чес­ки­ми нуж­да­ми и кон­тро­ли­ро­вать свой энер­ге­ти­чес­кий за­пас.

Ког­да мы ху­де­ем, чувст­во го­ло­да об­ост­ря­ет­ся; нам хо­чет­ся бо­лее пи­та­тель­ных про­дук­тов, и мы от­да­ем им пред­по­чте­ние, что­бы на­сы­тить­ся.

Кро­ме то­го, по­те­ряв­ший часть ве­са ор­га­низм пе­ре­хо­дит на эко­ном­ный ре­жим ра­бо­ты, что­бы рас­хо­до­вать мень­ше ка­ло­рий: пи­та­тель­ных ве­ществ он усва­ива­ет боль­ше, а дви­гать­ся нам хо­чет­ся все мень­ше.

Труд­нее все­го при­хо­дит­ся тем, чей ор­га­низм из­на­чаль­но, ге­не­ти­чес­ки за­про­грам­ми­ро­ван на на­коп­ле­ние и ра­бо­ту в эко­но­мич­ном ре­жи­ме.

Впро­чем, ме­ха­низм на­бо­ра ве­са оди­на­ков для всех: столк­нув­шись с труд­нос­тя­ми, мы едим, не ис­пы­ты­вая из­на­чаль­но чувст­ва го­ло­да, иг­но­ри­руя сиг­на­лы ор­га­низ­ма о на­сы­ще­нии.

Мы при­бе­га­ем к еде как к средст­ву уни­вер­саль­ной са­мо­за­щи­ты. С од­ной сто­ро­ны, пол­ное те­ло ста­но­вит­ся объ­ек­том на­шей не­на­вис­ти, с дру­гой – пси­хо­ло­ги­чес­кой ком­пен­са­ции.