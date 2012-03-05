Какие продукты как лучше готовить?

Британский диетолог Джульет Кэллоу рассказала о лучших способах приготовления популярных продуктов. Об этом пишут западные СМИ.

Сладкая кукуруза - лучше всего есть из банки. Процесс ее консервации только увеличивает количество антиоксидантов на 44%. Эти вещества помогают удалять из организма свободные радикалы, являющиеся причиной преждевременного старения, болезней сердца и рака.

Картофель - старайтесь охладить ее перед употреблением. При приготовлении картофеля происходит процесс желатинизации, который позволяет лучше переваривать этот продукт. Но вот охлажденная картофель приобретает прочной, кристаллоподибнои формы, которая не переваривается. Это так называемый устойчивый крахмал очень полезен для регулирования работы кишечника.

Капуста - варите ее в кипящей воде, но не обрабатывайте паром. В этом случае в капусте будет высокий уровень каротеноидов - антиоксидантов, которые помогают организму вырабатывать витамин А, необходимый для роста, репродуктивных способностей, иммунитета, здоровой кожи, зрения и волос.

Чай - заваривайте не менее 4 минут перед употреблением. Это поможет выделиться полифенолы - антиоксиданты, защищающий клетки сердца.

Паста - старайтесь недоваривают ее. В макарон является низкий гликемический индекс, что позволяет нам дольше сохранять чувство сытости. Для этого пасту надо немного не доварить. В итальянских поваров это называется приготовить блюдо al dente.

Бананы - выбирайте зеленые бананы. Считается, что в зрелых больше калорий, но это ошибка. Они только на вкус слаще, так как некоторые волокна превратились в сахар. Уровень зрелости никак не влияет на калорийность банана. Но чем он менее зрелый, тем больше в нем устойчивого крахмала.

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