Кто возглавил список омолаживающих продуктов

Cписок продуктов, которые позволяют людям дольше сохранять молодость, возглавил рыбий жир. Учеными так же было установлено, что человеку необходимо употреблять мясо, в качестве источника белков, а так же зеленый чай и яблоки. Ученые университета штата Калифорния составили даже целый список омолаживающих продуктов.

Как известно, самой полезной составляющей рыбьего жира является кислота Омега-3. В результате ряда исследований учеными было установлено, что данные кислоты выполняют защитную функцию оболочки покрывающей ДНК внутри клетки, не позволяя ей распадаться. Омега-3 помогает продлить срок жизни клеток и тем самым замедляет процессы старения организма в целом. К преимуществам рыбьего жира относится так же и то, что он предотвращает развитие заболеваний деформирующих суставы (атеросклероз).

В меню долгожителя должны входить блюда, которые приготовлены из таких видов рыб, в мясе которых находится как можно больше Омега-3. Это блюда, приготовленные из форели, лосося, скумбрии и сардины.

Кислоты Омега-3 так же можно получить из грецких орехов, соевых бобов, тыквенных семян. Что бы потребление целебной кислоты было постоянным, медики советуют принимать рыбий жир ежедневно в виде капсул.

Если в борьбе с возрастом нет равных рыбьему жиру, то побороть раковые клетки лучше всего поможет гранатовый сок, который так же получил звание «природной виагры». Гранатовый сок способствует повышению давления у гипотоников.

Среди других источников жизненно необходимых питательных компонентов учеными были названы такие продукты питания, как мясо (основной и самый богатый источник белка), свежие яйца, молоко. Первенство среди овощей получила капуста всех видов, а также чеснок и лук.

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