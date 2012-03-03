Кто не рискует — у того... мозг медленно работает

Ученые из Университета Принстона говорят, что доказали: тяга к риску напрямую связана со скоростью работы мозга.

Недавно они поставили эксперимент: предлагали добровольцам читать с экрана разного рода фразы, которые появлялись с разной частотой. Одни могли расслабиться и спокойно дочитать предыдущее изречение до конца, другим же приходилось поторопиться, потому что цитаты мелькали перед ними практически молниеносно...

И тем, и другим потом предложили сыграть в простую игру: решать, когда стоит остановить наполнение «виртуальным воздухом» такого же «виртуального шарика» (процесс происходил на экране). Чем больше становился баллон – тем больше денег получал доброволец, но вместе с шариком увеличивался риск на то, что он лопнет, оставив респондента без наживы. Как оказалось, те участники исследования, которым приходилось быстро читать с монитора и держать свой мозг в напряжении, были более склонны к риску, хотя вообще особой азартностью не отличались. Чтобы убедиться, что результаты – не случайность, ученые провели еще серию похожих опытов. В общем, теперь исследователи считают что скорость мышления определяет стремление рискнуть. А учитывая, что современную жизнь медленной никак не назовешь, похоже, вот и ответ на то, почему многие готовы играть даже в те игры, которые, казалось бы, не совсем стоят свеч.

Есть, между прочим, еще одна интересная особенность, уже ранее доказанная учеными: с одной стороны, наш мозг управляет нами, с другой – мы можем указывать ему, в каком темпе работать. Так, скажем, если утром вы быстро встанете, бодро двинетесь в ванную комнату, потом, не сбавляя темпа, заварите кофе и позавтракаете – и устремитесь по делам, ваш мозг будет работать также быстро, позволяя с легкостью решать любые вопросы. Если же вы позволите себе поваляться в постели, не спеша съесть круассан, опять поваляться, медленно одеться – то все, примерно в таком темпе вам предстоит прожить весь день. Мозг быстротой реакции отличаться сегодня не будет. То есть, быстрота действия часто влияет на быстроту работы мозга.

Об исследованиях и загадках мозга на своих страницах рассказало научное издание Association for Psychological Science. А нам остается восторгаться силой мысли…

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