Ученые обнаружили две новые группы крови

Ученые из Вермонтского университета в США (University of Vermont) сделали революционное открытие. Как выяснилось, помимо всем известных групп крови - I, II, III и IV - существуют еще две новые - Лангерайс и Джуниор. Биологи считают, что обнаружение этих групп является "вопросом жизни и смерти" для некоторых людей, пишет РБК со ссылкой на Science Daily.

По словам руководителя исследования Брайана Баллифа, проблема несовместимости крови типов Лангерайс и Джуниор при переливании крови встречается достаточно редко. Однако определенные этнические группы подвержены большому риску. "Более 50 тыс. японцев имеют Джуниор с отрицательным резус-фактором и поэтому могут столкнуться с проблемами при переливании крови и с несовместимостью матери и плода", - говорит Б.Баллиф.

В сотрудничестве с французскими и японскими коллегами специалисты с помощью масс-спектрометрии обнаружили два белка на поверхности эритроцитов - ABCB6 и ABCG2, которые и определяют группу крови по типам Лангерайс и Джуниор. Эти белки относят к транспортным белкам (участвуют в переносе метаболитов, ионов внутри клетки и из нее).

"До недавних пор были идентифицированы 30 белков, ответственных за группу крови, но теперь их число увеличилось до 32. Последнее подобное открытие было совершено 10 лет. Оба выявленных белка связаны с устойчивостью организма к противоопухолевым препаратам, так что результаты исследования можно использовать в улучшения методов лечения рака (в частности, рака молочной железы)", - комментирует Б.Баллиф. Далее команда ученого провела генетические тесты, подтверждающие связь новых белков с формированием систем крови Лангерайс и Джуниор.

Ученый совместно с коллегами продолжает исследование. Он считает, что существуют еще 10-15 неизвестных групп крови.