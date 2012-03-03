Китаянка ожила через 6 дней после смерти

95-летняя китаянка Чи Сюфень ожила через 6 дней после того, как ее обнаружили «мертвой». Накануне похорон соседи увидели, что находящийся в доме гроб пуст, а пожилая женщина обедает на кухне.

Утром 1 февраля старушка упала во время прогулки, и врач диагностировал у нее сотрясение мозга. Однако 17 февраля сосед нашел ее лежащей на кровати без признаков жизни, потому начал подготовку к похоронам. Похороны были назначены на 24 февраля, а за день до этого бабушка, которую уже положили в гроб, пришла в себя и, проголодавшись, отправилась обедать. Она была удивлена тем, что оказалась в гробу.

Врачи полагают, что травма головного мозга вызвала у женщины кому или мнимую смерть.

likar.info