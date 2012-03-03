12 горноспасателей - в поисках троих украинских альпинистов

Горноспасатели Кабардино-Балкарии сегодня продолжают поиски альпинистов Марии ХИТРИКОВОЙ и Романа КУЦЕГО из Днепропетровска и Дениса ЛИСОВА из Киева, потерявшихся при восхождении на Эльбрус на высоте около 5,2 тыс. метров.

Как сообщили ИТАР-ТАСС в Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряда МЧС России, двенадцать поисковиков на высоте 4,2 тыс. метров прочесывают скальную гряду вверх от Приюта Одиннадцати, а также Скалы Спасателей.

«Это единственно доступный для поисков участок: на горе видимость нулевая, метель, ветер, мороз около 20 градусов, ребята работают практически наощупь, ориентируясь на скальные выступы»,- сказал представитель отряда.

В восхождении на высочайшую вершину Европы (5 тыс. 642 м) участвовали 2 украинские группы общей численностью 11 человек. При спуске резко ухудшилась погода. На высоте примерно на 3,8 тыс. метров заметили отсутствие двух спортсменов из харьковской группы, которых видели на высоте около 5,2 тыс. м. Руководитель Днепропетровской группы М.ХИТРИКОВА осталась их ждать, остальные продолжили спуск и сразу сообщили о происшествии в спасательную службу. "Не известно, остались пропавшие альпинисты на тропе или сбились с маршрута и ушли в сторону. Территория поиска очень большая", - сказали также в отряде.

Как сообщалось ранее, между поисковой группой и группой альпинистов установлена мобильная связь.

Ситуация находится под контролем МЧС Украины и Консульской службы МИД Украины.