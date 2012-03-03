Микроволновка отравляет детскую пищу

Споры о безопасности СВЧ не теряют актуальности, а педиатры и гастроэнтерологи не советуют молодым мамам пользоваться микроволновкой для приготовления и разогрева пищи для малышей.

Педиатры отмечают, что в инструкции производителей печей нет информации, можно ли их использовать для детского питания. А гастроэнтерологи категорически не рекомендуют мамам использовать СВЧ-печь для подогревания грудного молока и молочных смесей. Эксперты выяснили, что электромагнитные волны изменяют структуру молока, превращая полезные аминокислоты в ядовитые для младенца вещества, которые нарушают работу почек и губят нервную систему.

Лучшая для ребенка пища – приготовленная и разогретая традиционным способом.

likar.info