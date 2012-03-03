В горах Приэльбрусья пропали 4 альпиниста из Днепропетровска

В Кабардино-Балкарии, в горах Приэльбрусья, пропали четыре альпиниста из Днепропетровска.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении МЧС по Кабардино-Балкарии.

«Вечером в пятницу в МЧС поступило сообщение о том, что в горах Приэльбрусья при восхождении на высоте около 3,8 тысячи метров сбилась с маршрута группа альпинистов из Днепропетровска», - говорится в сообщении.

По информации ведомства, в составе группы - четыре человека. К месту предполагаемого нахождения альпинистов выдвинулись сотрудники эльбрусского поисково-спасательного отряда.