Обгоревшему львовскому мальчику в Бостоне стало лучше

Состояние мальчика, в начале февраля пострадавшего при пожаре в с. Долиновка Сколовского района Львовской области, который сейчас получает лечение в Бостоне, стабилизировалось.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге начальник Управления здравоохранения Львовского городского совета Владимир ЗУБ.

«Мы практически ежедневно имеем связь с бостонской клиникой, говорим с врачами, которые непосредственно его лечат. Процесс лечения достаточно тяжелый. Состояние пациента за весь этот период было крайне тяжелым, даже было два эпизода очень критических для пациента. Но три последних дня дают нам надежду. Состояние пациента стабилизировалось. Нет тех критических моментов, которые ставили под сомнение позитивный эффект от лечения. Стабилизированы все жизненно важные показатели. Вчера было проведено оперативное вмешательство на тех участках, где была пересажена искусственная кожа. Выращен уже значительный лоскут кожи из кожи самого пациента, но условий для пересадки пока нет. Единственное, что на сегодняшний день состояние несколько лучше, чем было неделю назад», - отметил В.ЗУБ.

Как сообщал УНИАН, 4 февраля в результате пожара в селе Долиновка Сколовского района погибли две женщины (мать и бабушка). Трое детей и дедушка с тяжелыми ожогами были госпитализированы. Из-за сильных поражений дедушка и двое детей умерли. 11-летнего мальчика Андрюшу удалось транспортировать в Бостон в клинику, которая полностью взяла на себя расходы по его лечению.