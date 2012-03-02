Почему одни из нас полнеют больше, чем другие
Энергетический резерв организма
Жировая масса – это энергетический резерв нашего организма.
Последовательные ощущения голода, насыщения и сытости позволяют ему естественным образом регулировать прием пищи в соответствии с физиологическими нуждами и контролировать свой энергетический запас.
Когда мы худеем, чувство голода обостряется; нам хочется более питательных продуктов, и мы отдаем им предпочтение, чтобы насытиться.
Кроме того, потерявший часть веса организм переходит на экономный режим работы, чтобы расходовать меньше калорий: питательных веществ он усваивает больше, а двигаться нам хочется все меньше.
Труднее всего приходится тем, чей организм изначально, генетически запрограммирован на накопление и работу в экономичном режиме.
Впрочем, механизм набора веса одинаков для всех: столкнувшись с трудностями, мы едим, не испытывая изначально чувства голода, игнорируя сигналы организма о насыщении.
Мы прибегаем к еде как к средству универсальной самозащиты. С одной стороны, полное тело становится объектом нашей ненависти, с другой – психологической компенсации.