В больных почках виновато курение

Известно, что курение негативно отражается на здоровье сердечно-сосудистой системы и легких. Новое исследование показывает, что сигаретный дым разрушает почки и может стать причиной развития рака.

Ранее обнаружено, что у людей, умерших от рака почки, повышен уровень свинца. Эксперты из медицинского колледжа университета штата Пенсильвания доказали, что избыток свинца поступает в организм с табачным дымом, а повышение уровня свинца значительно повышает риск развития рака почки. Вывод сделан на основе анализа медицинских данных 30 тыс. мужчин-курильщиков.

Ученые выяснили, что у людей с повышенным уровнем свинца в крови риск развития почечноклеточной карциномы – самой распространенного типа рака почки, возрастает в 2 раза.

likar.info