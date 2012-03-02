Счастье передается по наследству

Ощущение счастья человеку передается по наследству, например, так же, как темперамент. К такому выводу пришли израильские ученые.

Настроение человека зависит от количества серотонина в организме, который воздействует на мозг. За выработку этого нейромедиатора отвечает ген 5-HTT, существующий в виде двух модификаций аллелей. Они могут быть короткими или длинными и от родителей человек может получить по одному аллелю.

Исследование проводилось среди тысячи пар близнецов-подростков в США. Самыми счастливыми назвали себя те, кто получил от родителей комбинацию из двух длинных аллелей (17%). Среди обладателей комбинации длинный-короткий аллель – 8% счастливых. Самыми «несчастными» оказались те, кто унаследовал два коротких аллеля.

likar.info