Когда лучше всего пить кофе

Натуральный кофе лучше растворимого, но главное не злоупотреблять. Об этом на пресс-конференции сообщила терапевт Юлия Лялюхина.

"Конечно, лучше употреблять натуральный кофе, но натощак его лучше не пить, ведь может возникнуть обострение хронических болезней, повредиться слизистая желудка. Пить кофе следует только после еды, это хороший стимулятор и чашка в день не повредит", - отметила она.

По словам экспертов, употреблять большое количество энергетиков нельзя, ведь это может вызвать токсический гепатит и другие болезни.

amn.net.ua