Какой фреш самый полезный?

Защити себя от простуды и гриппа, укрепи иммунитет и избавься «бородатых» недугов. Для крепкого здоровья эксперты советуют зимой пить такие соки-фреши:

Самые полезные соки-фреши

1. Яблочный фреш

Содержит много железа, витамины А, В1, В2, В6, В9, С, Е. Яблочный фреш очень полезен при малокровии, для людей умственного труда, которые подвержены стрессам. Этот сок хорошо укрепляет сердечно-сосудистую систему и позволяет сохранить ясный ум на долгие годы.

Также яблочный фреш полезен тем, у кого проблемы с легкими, бронхами, в том числе и для заядлых курильщиков. Он очищает организм от шлаков, улучшает работу органов дыхания. Кроме того, яблочный сок способен выводить камни из почек.

При атеросклерозе, гипертонии, ожирении, заболеваниях желчного пузыря рекомендуется принимать по 0,5 стакана яблочного сока за 15-30 минут до еды.

2. Морковный фреш

Этот сок - универсальный доктор! Он является лучшим источником каротина (провитамина А), который быстро усваивается организмом, никотиновой кислоты, фосфора и железа, магния и кальция, жизненно важного микроэлемента – селена. В морковном фреше также содержится большое количество витаминов В, С, D и витамин Е, так называемый витамин мышц.

Морковный сок способен заживлять язвы и даже ликвидировать раковые опухоли. Регулярное употребление этого сока поможет повысить иммунитет и наладить работу кишечника. Кроме того, морковный фреш незаменим для улучшения зрения и лечения глазных болезней, таких как конъюнктивит и офтальмия.

3. Апельсиновый фреш

Благодаря содержанию каротиноидов, витамина С (один стакан - суточная доза), фолиевой кислоты, 11 аминокислот и других полезных веществ апельсиновый сок незаменим в холодное время года для профилактики и лечения простудных заболеваний и авитаминоза.

Апельсиновый фреш укрепляет сосуды, снижает высокое давление, улучшает пищеварение, активизирует работу головного мозга, сжигает жиры, повышает иммунитет и убивает бактерии. Употребляя ежедневно апельсиновый сок, ты предупреждаешь авитаминозы, подагру, гипертонию, атеросклероз и проблемы с почками.

Кроме того, апельсиновый сок полезен при воспалении суставов, проблемах с легкими, воспалении десен, анемии и других заболеваний крови, температуре, повышенном давлении, кожных воспалениях, истощениях.

4. Гранатовый фреш

Гранатовый сок содержит большое количество антиоксидантов. Он укрепляет иммунитет, повышает стрессоустойчивость организма и сокращает риск возникновения рака.

Пей гранатовый фреш, чтобы улучшить пищеварение. Также он поможет снизить температуру и успокоит боль, его можно применять для при простудах и для нормализации давления.

5. Грейпфрутовый фреш

Свежий сок грейпфрута способен улучшить пищеварение, нормализовать работу печени, восстановить силы организма, снизить давление.

Особенно полезен для людей физических и умственных нагрузок - укрепляет центральную нервную систему и помогает избавиться от вялости, сонливости и головокружения.

Также грейпфрутовый фреш хорошо выводит из организма лишнюю жидкость, активирует процесс сжигания жиров, способствует похудению и очищению организма от шлаков.

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