Эффективность лекарств зависит от времени суток

Большинство людей, ежедневно принимающих лекарственные препараты, зачастую не задумываются, в какое время суток они это делают. Однако многие специалисты считают, что время суток влияет на действие того или иного лекарства.

Биологические часы человека управляют определенной областью головного мозга, что позволяет контролировать иммунную систему, температуру тела, кровяное давление и выработку гормонов. Именно эти факторы говорят о том, что каждый лекарственный препарат требует определенного времени суток. В частности, американским исследователям удалось установить, что лекарства, направленные на поддержание сердечнососудистой системы, лучше принимать сразу после пробуждения, так как в другое время их эффективность будет значительно снижена.

Для контроля над гипертонией и снижения риска возникновения инсульта и инфаркта людям с высоким давлением исследователи рекомендуют прием препаратов в ночное время. Причем регулярный прием в одно и то же время может снизить давление.

orthodox.od.ua