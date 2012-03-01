Как подготовить организм к весне

1. Разотрите ягоды брусники и калины в соотношении 1:1, подсластите медом и добавьте стакан теплой воды. Дайте настояться в течение 10 минут. Получается очень полезный витаминный напиток. Принимайте его 3 раза в день по 100 мл. Лучше всего использовать напиток сразу после приготовления.

2. Залейте 2 ст. л. эхинацеи 200 мл горячей кипяченой воды. Закройте крышкой и кипятите в течение получаса на водяной бане. Постоянно помешивайте. Затем снимите с плиты и дайте остыть при комнатной температуре. Процедите и доведите объем отвара до 200 мл кипяченой водой. Принимайте по 1 ст. л. 3 раза в день за полчаса до еды.

3. Одевайтесь многослойно. Лишняя кофта поможет вам не замерзнуть утром. А сняв ее днем, вы не вспотеете и не простынете.

orthodox.od.ua