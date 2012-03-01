Как похудеть на рыбе?

Актриса Кейт Хадсон, главная героиня фильмов «Как избавиться от парня за 10 дней», «Война невест», «Девушка лучшего друга», «Золото дураков» и многих других, всегда в прекрасной форме.

Звезда защищает себя от лишнего веса с помощью специальной диеты. В рационе – как можно больше нежирной рыбы.

Суть диеты Кейт Хадсон: в рационе рыба и нежирные молочные продукты. А также овощи – брюссельская капуста и кабачки, и антиоксиданты – различные ягоды, в первую очередь, клюква.

По словам экспертов, на диете Кейт Хадсон можно здорово похудеть и удержать результат, и все благодаря белковой пищи.

Чтобы был результат, выдержать диету нужно от 10 до 14 дней.

Примерное меню Кейт Хадсон

Первый вариант

Завтрак. Черный кофе без сахара или зеленый чай, один сухарик.

Второй завтрак. Творог с изюмом

Обед. Салат из креветок и огурцов, 1-2 отварные картофелины, чашка зеленого чая.

Полдник. Киви, 2 шт.

Ужин. Рыба, отварная или приготовленная на пару, с отварной брюссельской капустой.

Перед сном можешь позволить себе стакан теплого нежирного молока.

Второй вариант

Завтрак. Черный кофе или зеленый чай без сахара. Киви, 2 шт.

Второй завтрак. Ягодно-фруктовое пюре, домашнего приготовления. В блендере можешь смешать яблоко, клюкву, киви и т.д., по своему вкусу (исключение — бананы и виноград).

Обед. Порция ухи или отварной рыбы с кусочком отрубного хлеба.

Полдник. Яблоко или апельсин

Ужин. Салат из огурцов и отварной брюссельской капусты.

Перед сном. Натуральный йогурт или стакан кефира.

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