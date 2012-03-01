Как есть меньше?

Часто бывает так, что человек и не ест много, но тем не менее поправляется. Если ты необоснованно быстро набираешь вес, значит, тебе, прежде чем садиться на жесткую диету, необходимо обратиться к врачу и выяснить, в чем же причина твоего плохого метаболизма.

Но если ты точно знаешь, что набираешь вес потому, что слишком много ешь, значит, эта статья как раз для тебя. lady.tochka.net предлагает тебе способов ограничить себя в еде и меньше есть.

Для начала советы профессора Корнуэлльского университета Брайана Уонсинка, который изучил психологию переедания офисных работников и опубликовал в книге "Бездумная еда". По словам профессора, придерживаясь этих 4 правил, уже через месяц можно похудеть.

Как меньше есть

1. Спрячь всю вредную еду из поля зрения, а вместо нее положи на видное место морковку, яблоки или другие полезные продукты. Потому что мы, пытаясь сэкономить время, едим то, что находится под рукой.

2. Сделай полезную пищу удобной для потребления, помой и почисти морковь, положи на тарелку яблоки. А печенье, крекеры, конфеты, которые так удобно есть, отложи как можно дальше. Ведь именно доступность вредных продуктов влияет на переедание.

3. Не избавляйся от улик. Не выбрасывай кости от куриных крылышек, бумажки от конфет. Профессор Уонсинк выяснил в процессе эксперимента, что люди съедают больше, если не видят, сколько они съели. Поэтому косточки и бумажки – отличное напоминание о съеденном, которое поможет не переедать.

4. Смотри на еду, прежде чем ее съесть. Оценивай объем и количество съеденного, это тоже поможет меньше есть.

Другие способы, как меньше есть

5. Заведи себе блокнот и записывай все, что ты съела. Это поможет контролировать количество.

6. В блокнот можно записывать и считать калории. Помни, в день желательно съедать не больше 1000 калорий, чтобы похудеть. Перед сном можно съесть что-то на 60 калорий (например, яблоко).

7. Если хочешь меньше съедать, постарайся запоминать все съеденное и каждый вечер перед сном отчитываться перед самой собой. Например, сегодня я не ела ни одного куска хлеба, я – молодец.

8. Хочешь меньше есть, заведи себе маленькую тарелку и ешь только с нее. И забудь о добавках, съедать можно только то, что поместилось за один раз. Маленькая тарелка поможет тебе научиться есть часто и понемногу.

9. Ешь что-то калорийное, но в небольших количествах.

10. Научись получать гастрономическое наслаждение от еды, для этого украшай блюда, готовь их по особенному, экспериментируй с продуктами и вкусами. Когда еда станет не только наслаждением для желудка, но и эстетическим удовольствием, тогда и с перееданием будет проще бороться.

11. Готовь еда ровно столько, сколько необходимо для того, чтоб насытиться один раз. Тогда ты даже если захочешь добавки, не сможешь ее себе положить.

Психологи и диетологи пришли к выводу, что природа нашего переедания – родом из далекого прошлого человечества, когда люди, вынужденные потом и кровью добывать себе еду, не могли есть столько, сколько они хотели, и тогда, когда хотели.

Поэтому они, поймав очередного мамонта, наедались впрок. Этот инстинкт остался в нас и сейчас, и с ним особенно сложно бороться из-за продуктового изобилия. Так что помни об этом, и не уподобляйся первобытному человеку – не ешь впрок.

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