Трудоголики живут дольше

Любители работать напряженно и долго в среднем живут на 4 года дольше, чем обычные работники, утверждают американские исследователи из университета Калифорнии, сообщают зарубежные СМИ.

Ученые провели анализ 20 исследований, в которых приняли участие более 9 тыс. человек из разных стран мира, оценивавших влияние своей работы на психологическое и физическое здоровье. Оказалось, что усердный и тяжелый труд способствует приобретению таких качеств, как амбициозность, добросовестность, рассудительность, организованность. По мнению специалистов, эти качества помогают человеку продлить жизнь, так как, например, самодисциплина не дает человеку стать зависимым от вредных привычек и быть более устойчивым к стрессам.

Эксперты советуют усердно работать, но не забывать при этом об отдыхе, чтобы жизнь не стала однообразной и не привела к депрессивному состоянию.

amn.net.ua