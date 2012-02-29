Орешки кешью лечат диабет

Экстракт семян орехов кешью может быть использован для создания препарата против диабета. Такой вывод, согласно новому исследованию, сделала группа ученых из Канады и Камеруна.

Орешки – не просто лакомство! По количеству полезных элементов им нет равных. Что же нужно знать об орехах?

В ходе эксперимента, проводимого специалистами из Университета Монреаля и Университета де Яунде, изучалось воздействие экстракта листьев, коры, плодов, семян дерева кешью на клетки, которые связаны с выработкой инсулина. Как известно, организм диабетиков не реагирует на инсулин и(или) не производит его достаточное количество, потому при сахарном диабете в крови повышено содержание глюкозы.

Эксперимент показал, что из всех испытанных составов экстракт семян кешью наилучшим образом стимулировал поглощение сахара в крови мышечными клетками.

Исследование показало, что некоторые натуральные компоненты кешью могут использоваться для создания пероральной терапии диабета.

zdorovo.ua